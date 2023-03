Veja o documento que mostra que Bolsonaro recebeu 2º pacote de joias

Peças do segundo pacote ainda não foram localizadas (foto: Isac Nobrega/PR) Documentos fiscais mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu um segundo pacote de joias trazido pela comitiva do Ministério de Minas e Energia em novembro do ano passado.





Conforme o documento oficial, o pacote continha um masbaha (similar a um rosário) rose gold, um relógio, um par de abotoaduras, uma caneta rose gold e um anel, todos da marca suíça de diamantes Chopard. O paradeiro do pacote é desconhecido.





Veja os documentos:

Documento tem a assinatura do funcionário Rodrigo Carlos do Santos em 29 de novembro do ano passado e um campo assinalado positivamente para a questão 'visualizado pelo presidente' (foto: Reprodução)















As peças ainda não foram localizadas e há suspeita de crime de descaminho, uma vez que os itens ingressaram no Brasil sem o pagamento de impostos, o que impediria o acervo particular de Bolsonaro.





De acordo com a PF, o segundo pacote de joias não foi identificado pela Receita Federal, como no caso do primeiro, composto por joias em valor estimado de R$ 16,5 milhões.

Também não se sabe o valor exato dos itens.





Joias para Michelle





Conforme o Estado de S. Paulo, as joias trazidas pelo então ministro Bento Albuquerque em 2021 ficaram por mais de um ano nos cofres do Ministério de Minas e Energia.





No mesmo voo em que o pacote foi transportado ao Brasil, um outro conjunto com colar, brincos, relógio e anel avaliados em R$ 16,5 milhões chegou ao país, mas foi apreendido pela Receita Federal quando um assessor do então ministro tentou entrar ilegalmente com elas em território nacional.





Os bens poderiam ter sido desembarcados como um presente oficial para o presidente da República. Contudo, caso fosse este o meio adotado, seriam do Estado brasileiro e não da primeira-dama ou da família Bolsonaro.