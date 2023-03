PF: Bolsonaro listou segunda caixa de joias como acervo privado

Peças ainda não foram localizadas (foto: Reprodução)



Contudo, as peças ainda não foram localizadas e há suspeita de crime de descaminho, uma vez que os itens ingressaram no Brasil sem o pagamento de impostos, o que impediria o acervo particular de Bolsonaro. A Polícia Federal divulgou, nessa terça-feira (7/3), que o segundo pacote de joias sauditas foi listado como acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).Contudo, as peças ainda não foram localizadas e há suspeita de crime de descaminho, uma vez que os itens ingressaram no Brasil sem o pagamento de impostos, o que impediria o acervo particular de Bolsonaro.

Também não se sabe o valor exato dos itens, mas se tratam de um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um rosário da marca de luxo suíça Chopard - a mesma responsável pelas peças de diamante que seriam dadas para Michelle.

Leia: Michelle Bolsonaro alega que foi a última a saber das joias

A PF policiais obteve um documento que aponta que tais itens deste segundo pacote foram computados como bens pessoais do ex-presidente. A principal divergência, além da necessária cobrança de impostos, é que tais itens deveriam ser listados como patrimônio do Estado, conforme a legislação vigente.

Encaminhamento

Este segundo pacote não declarado na alfândega entrou no país ao retorno da comitiva. No inquérito, a PF ouvirá os funcionários que fizeram o transporte do material e também tentar identificar o paradeiro das joias.