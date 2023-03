Joias para Michelle: a comitiva de Jair Bolsonaro no Oriente Médio

Michelle e Jair Bolsonaro na chegada aos Emirados Árabes, em 13 de novembro de 2021 (foto: Alan Santos/PR) No dia 26 de outubro de 2021, a comitiva do então presidente Jair Bolsonaro (PL) chegava ao Brasil depois de uma visita ao Oriente Médio. Na ocasião, a equipe do Ministério de Minas e Energia, pasta comandada pelo então ministro Bento Albuquerque, representava o governo brasileiro na reunião de cúpula "Iniciativa Verde do Oriente Médio", realizada na capital do país.

As joias - apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo- estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro Bento Albuquerque.





O valor das joias estava estimado em R$ 16,5 milhões. O imposto e a multa custariam ao menos R$ 12,375 milhões.





Para que as peças fossem retiradas, assim como qualquer objeto com valor superior a US$ 1 mil, é necessário o pagamento do imposto de importação, referente a 50% do valor estimado do item, e mais uma multa de 25% por tentar entrar de forma ilegal no Brasil.

Jair Bolsonaro no Oriente Médio





Os encontros tinham como pauta agenda econômica e cooperação técnica em diversos setores.





Entre os integrantes também estavam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos de Jair, os então ministros Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Carlos França, do Turismo, Gilson Machado, e da Defesa, Walter Braga Netto.