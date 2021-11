Bolsonaro, filhos e mulher: quem integra a comitiva no Oriente Médio

Uma comitiva brasileira de dez pessoas chegou neste sábado (13/11) em Dubai, nos Emirados Árabes, para uma série de encontros visando à agenda econômica e cooperação técnica em outros diversos setores, segundo o governo federal. Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, lidera a delegação que reservou-se hoje ao descanso antes de seguir com os compromissos.

Além dos Emirados Árabes, outros países do Oriente Médio, como Catar e Bahrein, também serão visitados por Bolsonaro e a delegação, que conta, ao todo, com dez pessoas. Entre elas, estão o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filhos de Jair, e Michelle Bolsonaro, esposa do presidente.