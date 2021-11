Reprovação do governo Bolsonaro vai a 52% nas redes sociais

Nome do presidente Bolsonaro esteve envolvido em muita polêmica nas redes (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Terreno no qual o presidente da República está acostumado a surfar, as redes sociais mostram aumento da rejeição ao governo, segundo pesquisa da ModalMais com a AP Exata. O total de pessoas que avaliam a atual gestão como ruim ou péssima nesta sexta-feira (12/11) é de 52%. Outras 24,4% consideram o governo bom ou ótimo e 23,6% o avaliam como regular.

Nem tudo, porém, é notícia ruim para Bolsonaro, ressalta a pesquisa. As menções positivas ao presidente tiveram uma semana de recuperação e aumentaram quatro pontos percentuais. Nesta sexta-feira, esse indicador chegou a 41%. É a primeira vez, desde 22 de outubro, que o índice ultrapassa a barreira de 40%.







Filiação ao PL





O nome do presidente esteve envolvido em muita polêmica nas redes. Entre elas, a filiação dele ao PL, partido do notório Valdemar Costa Neto, preso por envolvimento no mensalão e indiciado pela Lava-Jato. Houve muitas críticas quanto à adesão de Bolsonaro a um partido do Centrão, liderado por um condenado por corrupção.





Segundo análise da ModalMais e da AP Exata, governistas evitaram o tema, “evidenciando que não existe narrativa consolidada para defender o ingresso do presidente no partido”. Os que se pronunciaram disseram que “votam no candidato e não no partido e ainda ressaltaram que Bolsonaro precisa de um partido que lhe dê autonomia, e não que apresente divergência em relação a ele, como ocorreu com o PSL”.