Joias: ministro relembra compra de refinaria da Petrobras por grupo árabe

Valor das joias está estimado em R$ 16,5 mi (foto: Reprodução/Redes Sociais) Ao comentar as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que o governo Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil de forma ilegal, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), relembrou que os presentes foram dados pelo governo da Arábia Saudita no final de 2021, após a Petrobras ter vendido uma refinaria por U$ 1,8 bilhão para um grupo da Arábia Saudita.

O ministro afirmou que a denúncia "está toda documentada e com provas robustas".

As joias foram aprendidas pela Receita Federal em Guarulhos. Bolsonaro, inconformado em pelos menos 4 oportunidades, tentou reaver 'os presentes' que tentou trazer escondidos para o Brasil.





Para que as peças fossem retiradas, assim como qualquer objeto com valor superior a US$ 1 mil, é necessário o pagamento do imposto de importação, referente a 50% do valor estimado do item, e mais uma multa de 25% por tentar entrar de forma ilegal no Brasil.

O valor das joias que seriam presentes para a primeira dama estava estimado em R$ 16,5 milhões. O imposto e a multa custariam ao menos R$ 12,375 milhões.

Os bens poderiam ter sido desembarcados como um presente oficial para o presidente da República. Contudo, caso fosse este o meio adotado, seriam do Estado brasileiro e não da primeira-dama ou da família Bolsonaro.





"Todos merecem ser investigados e punidos pelos crimes cometidos", afirmou o ministro.