Presidente da Câmara de Juazeiro e o namorado são encontrados mortos

A causa das mortes deve ser divulgada em até 30 dias (foto: Reprodução/ Instagram) A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), e o namorado dela, Rickson Pinto, ambos de 26 anos, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3/3) na residência onde moravam, no interior do Ceará.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que o caso é apurado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulherda cidade.

Yanny era médica e estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo Partido Liberal (PL). Ela foi a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará. A médica era irmâ do deputado federal Yury do Paredão (PL).

O presidente do PL-CE, Acilon Gonçalves, lamentou o ocorrido nas redes sociais. “É com imenso pesar que lamento a morte precoce da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brenna, e do seu namorado Rickson Pinto. Lamentável o ocorrido.”

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro