Vereador é preso no Ceará suspeito de ser mandante de crime em MG

Jovem morto veio morar em São Sebastião do Paraíso e era suspeito de matar parente do vereador preso (foto: João Roberto Nogueira)

Luciene Garcia - Especial para o EM

O vereador José Pereira da Silva, de 42 anos, conhecido como "Nego Bom", foi preso pela Polícia Civil de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, na terça-feira (4/10). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por um crime de homicídio, o qual ele teria sido o mandante. O assassinato ocorreu em 17 de junho deste ano em uma Igreja Evangélica no Bairro João XXIII em São Sebastião do Paraíso.

O crime ocorrido em São Sebastião do Paraíso que vitimou Kauê Alves dos Santos, 27, teria sido motivado por vingança. Kauê estaria envolvido nas mortes de duas pessoas no Ceará em 24 de março deste ano. As vítimas, naquela ocasião de 79 e 34 anos, foram mortas dentro de casa, no Centro de Pindoretama (CE). Pelo menos uma destas pessoas seria parente do vereador preso. Ninguém foi preso por estes crimes e o caso segue em segredo de Justiça no Ceará.

Após estas mortes, Kauê teria vindo com a família morar em São Sebastião do Paraíso. Seu destino foi descoberto após o incidente em que uma criança foi ferida com disparo de arma de fogo, fato que foi noticiado nos meios de comunicação. Dias depois cinco pessoas vieram do Ceará e uma delas matou Kauê dentro da igreja.

Após o crime, os fugitivos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Teófilo Otoni. Um dos presos teria confessado a autoria do crime.

O homem preso nesta semana também é comerciante. José Pereira foi eleito vereador nas eleições municipais de 2020, com 866 votos, sendo o mais votado do pleito e teria negado que tenha ordenado o assassinato.

Ele foi conduzido para o DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa), onde uma ordem judicial da Comarca de São Sebastião do Paraíso foi cumprida. O vereador segue à disposição da Justiça.