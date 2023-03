Chico Pinheiro sobre vereador que ofendeu baianos: 'Cão de guarda da elite'

Chico Pinheiro disse que fala xenofóbicas do vereador é "burrice demais" (foto: Reprodução/Rede Globo) O jornalista Chico Pinheiro chamou o vereador de Caxias do Sul Sandro Fantiel (Patriota) de "cão de guarda da elite". Em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (2/3), ele comentou as falas xenofóbicas do parlamentar.

Ao compartilhar uma fala da repórter Jéssica Senra, da Rede Globo, que diferenciava uma atitude "burra" de uma "ignorante", Pinheiro disse que o caso não era de ignorância, mas sim "burrice".

"O caso dele não é de ignorância, claro. É burrice demais, atrelada à subserviência em relação aos donos do dinheiro do lugar, que o mantém como defensor de seus interesses no legislativo. É como um pequeno e desprezível cão de guarda de certa "elite" local", escreveu Chico Pinheiro em seu Twitter.

