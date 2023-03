Kerry diz que 'Amazônia é de todos' e Marina destaca soberania brasileira

Após John Kerry, enviado especial para o clima dos Estados Unidos, afirmar que a "Amazônia é de Todos", a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a "soberania brasileira". Ao lado do norte-americana, Marina reforçou o compromisso do governo Lula com o meio ambiente, e disse que o país precisa é de uma "ajuda soberana". O encontro com o assessor ocorreu na última terça-feira (28/2).

"Temos completa clareza da responsabilidade que temos com esse território tão importante do nosso país que é a Amazônia, nossa soberania impõe responsabilidade e entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômicas, tecnológica, de recursos", disse.

Contribuição para o Fundo Amazônia

No encontro com a ministra, John Kerry reforçou a disposição da Casa Branca em contribuir para o Fundo Amazônia , mas evitou falar em valores e ressaltou que há dificuldades na tramitação das propostas no Congresso de seu país.

Kerry afirmou que, no total, há US$ 13,5 bilhões previstos em propostas tramitando no Congresso americano, sendo que parte desses recursos poderiam ser usados para o Fundo Amazônia, caso as medidas fossem aprovadas.