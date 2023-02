Chuvas em SP: quem é o prefeito bolsonarista que Lula amparou

O capixaba Felipe Augusto (PSDB-SP), de 46 anos, é prefeito de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, desde 2017. No ano passado, durante a eleição presidencial, declarou apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), presidente Lula (PT) e prefeito Felipe Augusto (PSDB-SP) comandam ajuda à população afetada pelas chuvas no litoral de São Paulo

Em suas redes sociais, o prefeito publicou uma foto em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o ampara com a mão na testa. Nela, Felipe agradece o apoio dado pelo presidente ao município e à região após a destruição causada pela maior quantidade de chuvas já registrada na história do Brasil. Em poucas horas, caiu mais do que esperado para todo o mês.