Chuvas em SP: ex-Secom de Bolsonaro diz que 'está de olho' em relatos

O ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten (foto: AFP / Sergio LIMA)

O ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, estava em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, quando fortes chuvas deixaram um rastro de destruição em toda a região. Na segunda (20), Wajngarten compartilhou em rede social uma foto que mostra uma via coberta de lama.

Na legenda, escreveu que Maresias (uma das praias mais conhecidas de São Sebastião) estava completamente isolada. "Tô de olho entre o que está sendo falado x o que de fato está ocorrendo. É bom não dissimular."

Em 2020, Wajngarten se uniu a outros moradores de Maresias na oposição à intenção da prefeitura de construir um conjunto habitacional com 200 moradias na região.

Reportagem da Folha publicada na época mostrava que a preocupação dos moradores de Maresias era a precariedade das condições de saneamento básico no local, diante da possibilidade de aumentar em até 10% o número de moradores da área caso o projeto avançasse.

Em um relato feito à CNN e compartilhado em seu Instagram, Wajngarten contou que conseguiu voltar com a família para São Paulo. Ele também contou ter usado um triciclo para se mover até regiões mais altas do município, onde era possível ter sinal de celular. Assim, conseguiu pedir ajuda e indicar as regiões com maiores problemas.