Chico Pinheiro compara Lula e Bolsonaro ante tragédias: 'Quanta diferença!'

Apoiador de Lula, Chico Pinheiro (foto) fez críticas a Bolsonaro (foto: Twitter/Reprodução)

O jornalista Chico Pinheiro foi ao Twitter, nessa segunda-feira (20/2), comparar as reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação a tragédias naturais. Ontem, o petista esteve em São Sebastião (SP) para ver de perto os impactos deixados por fortes chuvas em cidades litorâneas do estado. Ao falar de Bolsonaro, Chico relembrou as férias do ex-presidente, em dezembro de 2021, em meio a temporais na Bahia."A diferença... Ah, quanta diferença", escreveu o jornalista, comparando manchetes a respeito dos dois casos.Depois, Chico comentou uma postagem do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, que também é o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal. Cappelli elogiou o fato de Lula e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (SP) terem participado, juntos, de reunião a respeito das chuvas na região de São Sebastião "O momento é de acolher as vítimas e evitar novas tragédias. Nenhuma divergência política vale uma vida. O Brasil da união, da ação, da civilidade, da solidariedade e da compaixão voltou", disse Cappelli. "Por isto, exatamente por isto, Ricardo Capelli , fizemos o L nas urnas!", concordou Chico.Internautas já vinham comparando as reações de Lula e Bolsonaro às tempestades . No ano retrasado, durante o problema enfrentado pelos baianos, o então presidente chegou a ser alvo de críticas até mesmo de aliados. O liberal passava férias em Santa Catarina e disse esperar não ter de retornar ao trabalho antes da data inicialmente programada