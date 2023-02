Gleisi Hoffmann passa despercebida na Sapucaí antes de desfilar pela Portela

Gleisi Hoffmann (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Gleisi Hoffmann, andou tranquilamente pela concentração da Portela no segundo dia de desfiles do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. Na companhia de uma amiga e de dois discretos seguranças, ela foi ver de perto alguns carros alegóricos antes do desfile. "Lindo", repetia ao comentar as alegorias.

Trajando uma camisa da diretoria da azul e branco e calça branca, ela passou despercebida até ser reconhecida pela reportagem. "É a primeira vez que desfilo", foi logo dizendo, empolgada. "Sou portelense. Sempre quis desfilar e me senti honrada com o convite. Estou muito feliz."

Gleisi ainda justificou sua presença na Marquês de Sapucaí com uma comparação entre política e o período que mais esperado do ano por muitos brasileiros. "O Carnaval é uma festa popular, uma festa do povo... E esse é o governo Lula: um governo do povo", afirmou.