Gleisi sobre foto do vice-presidente do PT com Pazuello: 'Tudo tem limites'

Para justificar o encontro, presidente do PT disse que a tarefa do governo Lula é "pacificar" o país (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil/Reprodução/Redes Sociais) A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou, nessa quarta-feira (15/2), a foto postada pelo deputado petista Washington Quaquá (PT-RJ) ao lado do deputado general Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde. Gleisi disse que "tudo tem limites" e que a foto é ofensiva às vítimas do coronavírus.

Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na politica, tudo tem limites %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 15, 2023













Quaquá é vice-presidente nacional do PT. A foto com o ex-ministro do governo Bolsonaro foi publicada ontem . "Resolvi postar a foto nossa mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar! A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país!", escreveu Quaquá. O deputado recebeu fortes críticas de seus seguidores na postagem.