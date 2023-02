Vice-presidente do PT posta foto sorridente com Pazuello e é criticado

Para justificar o encontro, presidente do PT disse que a tarefa do governo Lula é "pacificar" o país (foto: Reprodução/Redes Sociais )



O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, está sendo criticado nas redes sociais depois de publicar uma foto com o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, agora deputado federal. Ao postar a foto, nessa terça-feira (14/2), Washington disse que o objetivo do governo Lula (PT) é "unir e pacificar o país".





Pazuello foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O ex-ministro da Saúde ganhou notoriedade ao assumir a pasta entre 2020 e 2021, principalmente por conduzir a pandemia no Brasil no período mais intenso de contaminação e mortes.





Durante a CPI da COVID, ele ainda foi apontado pelos senadores como um dos responsáveis pela crise que aconteceu no Amazonas, onde centenas de pessoas morreram sem oxigênio.

Ao compartilhar a foto com Pazuello, Washington também enalteceu a "democracia" e disse que adorou o encontro com o parlamentar.

"Gostei muito da conversa e do tom civilizado do General. Quero inclusive com ele criar pontes de diálogo com os militares! Viva a democracia!", disse o vice-presidente do PT.





Críticas





O encontro não foi muito bem recebido por internautas. Nos comentários da publicação, usuários criticaram o vice-presidente do PT.





"Acho que até falta de respeito essa postagem depois de tudo oq ele fez na pandemia", escreveu. "Desrespeito às 600 mil famílias brasileiras que perderam entes queridos...! Não passarão!!!", opinou outro usuário.





"Tudo tem limite, inclusive diálogo com um ser que ajudou a ceifar 700 mil vidas.. É questão de humanidade, simples assim!", comentou outro usuário.





"Diálogo com ex ministro da saúde que foi negacionista da pandemia, responsável direto pela morte de centenas de milhares de brasileiros, deputado? Chega a ser uma falta de respeito com as famílias enlutadas, as crianças órfãs, as vidas perdidas no nosso país. A verdadeira democracia é enfraquecida cada vez que a impunidade impera sobre a responsabilização dos nossos algozes. Posição lamentável de um parlamentar do nosso partido", pontuou um internauta.