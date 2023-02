Vídeos: foliões e banheiros químicos são levados pela água da chuva em SP

Foliões compartilharam, nas redes sociais, o que aconteceu durante a festa e a chuva. (foto: Reprodução Redes Sociais )

As imagens também mostram pessoas ilhadas em cima de banheiros químicos. Foliões compartilharam, nas redes sociais, o que aconteceu durante a festa e a chuva.





“Sobrevivi ao Bloco Emo de 2023… gente que desespero! Nunca senti tanto medo na vida em um único momento. Parabéns pela total incompetência da organização e prefeitura de SP por fazer um bloco em zona de alagamento, zero respeito com foliões”, escreveu Beatriz Ribeiro Barbosa no Twitter.

algumas fotos do sufoco que passamos ontem no carnaval



a água chegando pra cima do joelho, a gente no posto sem saber onde correr, mas no final deu tudo certo



Outro perfil, que chama Edu, disse que a edição do Bloco Emo deixou “muito a desejar”. “Ainda rolou esse final caótico (postei no story e algumas pessoas perguntaram se o vídeo é real. sim migos REAL)”, escreveu como legenda de um vídeo de um grupo de pessoas de mãos dadas tentando sair da correnteza.



Um usário que se intitula ‘bacon’ disse que a inundação começou depois da folia. “O mais engraçado é: foi muito bom, bandas top, tô rouca de tanto cantar, e sem Leptospilove (dei sorte de ficar num lugar que não alagou)”, escreveu no Twitter.

Mano e o final do Bloco Emo que acabou em dilúvio apocalíptico

bloco emo provando que emo só se fode

eu gosto do bloco emo desde 2018 mas a edição desse ano deixou muito a desejar e ainda rolou esse final caótico (postei no story e algumas pessoas perguntaram se o vídeo é real. sim migos REAL)

fascinado com o final do bloco emo, um banheiro quimico de arca



A chuva provocou alagamentos no Bloco Emo, na Zona Norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (20/2). Vídeos e fotos mostram foliões e banheiros químicos sendo arrastados pela enxurrada.