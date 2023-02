Lula agradece a Zé Dirceu em festa do PT: 'Foi solidário ao que passei'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou durante a celebração dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores, na última sexta-feira (10/02), e agradeceu ao companheiro de partido, o ex-ministro Zé Dirceu (PT), que rendeu diversas polêmicas em sua carreira política.





Durante seu pronunciamento, Lula afirmou que Dirceu foi “solidário ao que ele passou” enquanto esteve preso na Polícia Federal, em Curitiba. O ex-ministro também foi condenado e preso por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, durante a investigação da Operação Lava Jato. Dirceu também foi condenado a 10 anos de prisão pelo escândalo do Mensalão.









presidente voltou a se emocionar ao falar da época em que esteve preso. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os apoiadores que estiveram na vigília que o acompanhou durante os 580 dias em que ele esteve preso.

“Quero agradecer porque se não fosse aquela vigília, eu quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília, de pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar provocação da Polícia Federal e essas pessoas não esmoreceram”, disse Lula, emocionado.

Nesta terça-feira (14/02), o PT realiza jantar de aniversário também em Brasília com objetivo de arrecadar fundos para o partido. As doações pedidas vão até R$ 20 mil. Lula não vai ao jantar de terça-feira. O presidente irá para a Bahia com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para estrear as inaugurações do seu terceiro mandato.