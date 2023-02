Helder Barbalho é convidado por Rei Charles III para evento em Londres

O governador afirmou que a agenda será importante para que o Governo do Pará mostre o seu compromisso com a Amazônia (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi convidado pelo Rei do Reino Unido, Charles III, para fazer parte de um evento sobre biodiversidade no Palácio de Buckingham, em Londres. O encontro será no dia 17 de fevereiro, próxima sexta-feira.

Fui convidado pelo Rei Charles III para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade, no palácio de Buckingham.

A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão.





Helder esteve presente na COP 27, no Egito, em novembro do ano passado. Dentre as atividades que desenvolveu no evento, Barbalho entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma carta de compromisso por uma agenda comum de transição climática para Amazônia.

O documento foi assinado por todos os nove governadores que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e contém todas as propostas de desenvolvimento sustentável da região, que precisam do apoio do governo federal e de países e empresas internacionais.

O evento vai tratar de um apoio global à biodiversidade e o governador reafirmou a importância da Amazônia para esse tema: “A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão”, disse via redes sociais.