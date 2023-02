Projeto de lei dá direito à licença do trabalho em caso de perda do pet

PL se refere apenas ao caso de falecimento de cães ou gatos (foto: Reprodução/Pixabay)

Deputados dos partidos PL e Patriota protocolaram, no início do mês de fevereiro, um projeto de lei que pretende dar o direito à licença do trabalho para quem perder um animal de estimação. Caso aprovado, o texto ressalta que os trabalhadores terão até um dia distante do serviço.