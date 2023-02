Rubens Menin defende independência do BC, mas é contra juros altos

Empresário Rubens Menin saiu em defesa da queda da taxa básica de juros (foto: Reprodução/Divulgação)

Para não ser mal interpretado destaco que sou favorável ao BC independente e que juros não são a causa e sim a consequência. Dito isto, vamos lá:

Fazer negócios numa economia com altas taxas de juros é igual nadar contra a correnteza, difícil e improdutivo. %u2014 Rubens Menin (@rubensmenin) February 11, 2023

Lula pressiona BC a reduzir taxa de juros

O empresário Rubens Menin, fundador e presidente da MRV Engenharia, usou as redes sociais para criticar a taxa de juros elevada, mantida atualmente pelo Banco Central (BC) em 13,75%, maior patamar em seis anos."Fazer negócios numa economia com altas taxas de juros é igual nadar contra a correnteza, difícil e improdutivo", disse em uma postagem no Twitter. Ele, no entanto, defendeu a independência do órgão e destacou que juros são uma consequência e não a causa do problema.A autonomia operacional do BC foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de garantir que a atuação da autoridade monetária não seja ditada pelo governo."Da mesma forma que fazemos enormes esforços para combater a inflação , devemos fazer um pacto nacional para combater o outro vilão que são os altos juros, ambos nocivos para nosso desenvolvimento econômico e que prejudicam principalmente nossa população mais pobre", completou Menin.Nos últimos dias, o presidente Lula (PT) fez reiteradas e duras críticas à atuação do BC, que é comandado pelo economista Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.Lula defende uma queda da taxa de juros, definida pela autoridade monetária, e também questiona a independência do órgão."É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira", declarou o petista em coletiva de imprensa.