Zema: governo que faz discurso social, costuma ficar só no discurso

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou, nesta sexta-feira (10/2), o que chamou de “discurso social”. Ele esteve em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, para assinar a ordem de serviço para retomada das obras do Hospital Regional , paralisadas desde 2016, no governo do antecessor Fernando Pimentel (PT).