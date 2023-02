Zema ao receber livro de Adélia Prado em podcast: 'Ela trabalha aqui?'

Governo de Minas já premiou Adélia Prado

Conversa entre Zema e Flaviano Cunha, jornalista de Divinópolis, sobre Adélia Prado

O governador mineiro Romeu Zema (Novo) pensou que a escritora Adélia Prado fosse, na verdade, a funcionária de uma rádio de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Nesta sexta-feira (10/2), ao conceder entrevista a um podcast gravado na cidade, ele recebeu um livro de poemas feitos por Adélia, mas deu a entender que não conhece a trajetória literária da artista."Ela trabalha aqui?", perguntou o governador, ao ganhar o presente. O livro "Reunião de poesia (edição de bolso): 150 poemas selecionados", uma coletânea de escritos feitos por Adélia, foi entregue a ele durante o podcast "Pauta Quente", do Sistema MPA de Comunicação.O programa, transmitido pela internet, também foi veiculado por duas emissoras locais de Divinópolis: a "Rádio Minas" e a "TV Candidés". Segundo o apresentador da atração, Flaviano Cunha, o livro era uma lembrança entregue pela direção do Sistema MPA a Zema."Eu queria encerrar o podcast, essa entrevista especial, governador, presenteando o senhor com um livro da Adélia Prado. Ela, que é uma escritora muito conhecida em Divinópolis. É um presente da diretora do Sistema MPA de Comunicação, Marielle Luchesi Mourão, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado", afirmou."Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso, com toda a certeza", agradeceu Zema, para, depois, cometer a gafe.O político do Novo foi a Divinópolis para assinar a ordem de serviço que autoriza a retomada das obras do Hospital Regional da cidade . A construção da casa de saúde vai reiniciar 11 anos após a data inicialmente prevista para a inauguração.Em 2016, o governo que hoje é liderado por Zema condecorou Adélia Prado. Ela venceu a edição daquele ano do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria Conjunto da Obra . A honraria foi entregue no ano seguinte.Aos 87 anos, a poetisa e romancista já foi condecorada pelo governo federal com a Ordem do Mérito Cultural. Venceu, também, o Prêmio Jabuti de Literatura.Eu queria encerrar o podcast, essa entrevista especial, governador, presenteando o senhor com um livro da Adélia Prado. Ela, que é uma escritora muito conhecida em Divinópolis. É um presente da diretora do Sistema MPA de Comunicação, Marielle Luchesi Mourão, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado.Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso, com toda a certeza.Sei que o senhor lê muito. Na rede social, o senhor sempre...Ela trabalha aqui?Não. A Adélia Prado é essa escritora muito famosa em Divinópolis. Quem está te presenteando é a diretora do Sistema MPA de Comunicação, Marielle Lucchesi Mourão {'Ah, tá'. Perfeito. Muito obrigado. Vou agradecê-la. Agradeço muito.