Zema sobre eleições 2026: 'Quero o Brasil encaminhado para direita'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta quarta-feira (8/2), durante participação no Programa Pânico, que gostaria de ver um Brasil “encaminhado” para a direita nas eleições de 2026.





Zema sobre candidatura à Presidência: 'Se for certo, farei' Ao ser questionado sobre uma possível candidatura ou alianças para as próximas eleições gerais, Zema não descartou nenhuma possibilidade.

“Me dou muito bem com Tarcísio (de Freitas, governador de SP). Com o Ratinho (apresentador). Queremos que a direita avance. Para mim, tendo um bom nome… quero ele. Eu não tenho pretensão. Quero o Brasil certo e encaminhado para direita”, disse.

Governador mineiro afirmou que apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno 'foi necessáio' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)



Em seguida, o governador mineiro comentou sobre apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em segundo turno. Para ele, a decisão foi arriscada, mas necessária.



“Pensa no segundo turno do ano passado? Eu poderia ter ficado quieto. Eu teria um ganho político. Eu gosto de lutar pelo que é certo. Se lá na frente isso for certo, farei isso”, disse.





Ao comentar sobre o bolsonarismo, Zema criticou os "fanáticos" seguidores de Bolsonaro. “Não dá para ser assim. Nem fanático nem rejeitar. Nem um nem o outro é bom”, concluiu.