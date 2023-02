Zema sobre candidatura à Presidência: 'Se for certo, farei'

Zema, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que “gosta de lutar pelo que é certo”. “Se lá na frente for certo, farei isso”.





Questionado sobre uma possível chapa com o governador de São Paulo, Tarsício de Freitas (Republicanos), ou com o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), Zema também não descartou aliança.





“Me dou muito bem com Tarcísio. Com o Ratinho. Queremos que a direita avance. Para mim, tendo um bom nome… quero ele. Eu não tenho pretensão. Quero que o Brasil certo e encaminhado para direita”, disse.

Questionado sobre uma possível chapa com o governador de São Paulo, Tarsício de Freitas (Republicanos), ou com o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), Zema também não descartou aliança (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)



Em seguida, o governador mineiro comentou sobre apoiar Bolsonaro. Para ele, a decisão foi arriscada, mas necessária. “Pensa no segundo turno do ano passado? Eu poderia ter ficado quieto. Eu teria um ganho político. Eu gosto de lutar pelo que é certo”, disse.





Ao comentar sobre o bolsonarismo, Zema criticou os "fanáticos" por Bolsonaro. “Não dá para ser assim. Nem fanático e nem rejeitar. Nem um e nem o outro é bom”, concluiu.





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não descartou ser candidato à Presidência em 2026. A declaração foi dada, nesta quarta-feira (8/2), durante o