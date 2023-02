'Zema governou olhando para trás', diz deputado líder da oposição na ALMG

Ulysses Gomes (foto) vai liderar a oposição a Zema na Assembleia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Aliados de Zema querem dois blocos governistas

A oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa quer utilizar uma estratégia do governador mineiro para questionar o Poder Executivo. A ideia é fazer menção ao governo passado - o primeiro mandato de Zema -, assim como o político do Novo fez recentemente, ao criticar Fernando Pimentel (PT), seu antecessor.Ontem (7/2), 20 dos 77 deputados estaduais anunciaram a composição de um bloco parlamentar antagônico a Zema. Vão participar da coalizão parlamentares de PT, PCdoB, PV, Rede e Psol "Zema, ao longo dos últimos quatro anos, governou olhando para trás. Foi um governo que, a todo momento, questionou governos passados e não disse a que veio. Queremos, no tom que o próprio governador deu, que nosso bloco compare-o ao governo passado - que foi, exatamente, o governo de Zema", disse Ulysses Gomes (PT), líder do bloco de oposição.As críticas de Zema à gestão anterior pautaram, inclusive, parte da campanha dele à reeleição. Sob o lema "PT-Pimentel", ele atribuiu ao ex-governador a responsabilidade por questões como os problemas no fluxo de caixa estadual. Minas Gerais, vale lembrar, tem dívida de quase R$ 150 bilhões contraída junto à União."Se ele quer olhar para trás, temos quatro anos agora para olhar para trás, o que foi deixado para trás e o que não foi feito. Nosso papel é cobrar que o estado dê respostas à educação pública, que precisa valorizar o profissional e dar condições aos jovens e adolescentes", afirmou Ulysses, citando uma das áreas que, na visão da oposição, representam lacuna social.Os aliados de Zema articulam para anunciar, ainda nesta semana, a composição do bloco de deputados alinhados ao governo . A coalizão deve ter partidos como Novo, PMN, Podemos, Solidariedade e Republicanos. A liderança do ajuntamento, entregue ao PSD, tende a ficar com Cássio Soares Segundo o líder de governo, Gustavo Valadares (PMN), a ideia do governo é ter não apenas um bloco governista, mas dois. Assim, além da coalizão de oposição à esquerda anunciada hoje, a Assembleia teria três grandes bancadas suprapartidárias."Estamos com a expectativa de que, nesta semana, a gente possa ler em plenário a criação de dois blocos governistas, que vão se dividir com a presidência das maiores comissões, tratando das pautas importantes que tramitam em várias comissões. Até por questão estratégica, caminhamos para ter dois blocos de governo. Estamos definindo, agora, o desenho e o número de partidos de cada um dos blocos. Acredito que isso aconteça até a próxima quinta-feira", explicou.A tendência é que um dos blocos pró-Zema seja maior, com algo em torno de 35 deputados.