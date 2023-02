PSD de Kalil deve ser aliado de Zema na Assembleia de Minas

O deputado estadual Cássio Soares (foto) pode ser o líder do bloco de parlamentares governistas (foto: Luiz Santana/ALMG)

A base aliada a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deve ter o PSD, partido que liderou a principal chapa de oposição ao governador em 2022. A legenda de Alexandre Kalil tem conversas para integrar o bloco de agremiações simpáticas ao governo. Interlocutores ouvidos peloapontaram que o movimento tem tudo para se concretizar.O PSD, inclusive, deve indicar o deputado responsável por ser o líder da coalizão pró-Zema. O favorito para o cargo é Cássio Soares.Nesta quinta-feira (2/2), Zema oficializou Gustavo Valadares (PMN) como líder de governo . Valadares e, provavelmente Cássio, como as duas lideranças da aliança em torno de Zema, vão ter o papel de articular na busca pela aprovação, no Legislativo, de pautas consideradas importantes para o Palácio Tiradentes.

LEIA: ALMG: novo líder de Zema não crava prioridades, mas mira Recuperação Fiscal

A ideia de ter o PSD na base governista era aventada por interlocutores políticos de Zema desde outubro, quando a eleição estadual terminou. O partido tem nove deputados e é dono da segunda maior bancada da Assembleia - empatado com o PL, que também vai apoiar o governo estadual.

Líder de governo quer o apoio de 50 parlamentares

Além do PSD, do Novo e do PMN de Gustavo Valadares, o bloco de Zema deve ter partidos como PP, Podemos, Solidariedade, PSC e Republicanos."Temos, hoje, nas minhas contas, mais de 50 deputados que caminharão junto com o governo. Temos uma escalação no papel, mas precisamos ver o time em campo. Vamos precisar esperar a chegada desses projetos para vermos o time jogando e saber se está entrosado. Espero que sim - e tenho o sentimento de que estará. Muito melhor do que foi na legislatura passada, tenho certeza que será", conjecturou.