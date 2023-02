ALMG: novo líder de Zema não crava prioridades, mas mira Recuperação Fiscal

Gustavo Valadares (foto) é o novo líder de Zema na Assembleia Legislativa (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Deputado volta à liderança após um ano

Escolhido por Romeu Zema (Novo) para ser o líder do governo mineiro na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gustavo Valadares (PMN) disse, nesta quinta-feira (2/2), que os projetos prioritários para o Executivo entre os textos que tramitam no Parlamento serão definidos após conversa com o núcleo político do Palácio Tiradentes. Embora tenha afirmado que os focos de atenção ainda não foram apontados, Valadares salientou que a autorização à adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) deve constar na lista de propostas consideradas essenciais ao governo.O parlamentar assumiu a liderança do governo hoje, na primeira reunião plenária da Assembleia após a posse de 76 dos 77 eleitos em outubro . Ele espera ter em mãos a lista de projetos prioritários para o governo já na próxima semana.A adesão à Recuperação Fiscal está parada na Assembleia desde outubro de 2019, quando foi proposta pela primeira vez aos parlamentares. O governo enxerga o plano como saída para refinanciar a dívida de quase R$ 150 bilhões contraída junto à União, mas parte dos parlamentares teme contrapartidas como a privatização de estatais . Surgiu, então, um impasse, a ponto de Zema conseguir, no Supremo Tribunal Federal (STF), uma autorização para aderir ao ajuste de contas "O governador tem dito que é muito caro ao governo que haja a autorização da Assembleia (para aderir à Recuperação Fiscal), em um fortalecimento de um passo que já foi dado, em um primeiro momento, pelo Supremo Tribunal Federal, dando autorização à adesão. Mesmo assim (com o aval judicial), o estado vê como importante a autorização da Assembleia", disse Valadares.Filiado ao PSDB por muitos anos, o líder apontou a Recuperação Fiscal como tema prioritário para o governo na esteira do discurso feito por Zema ontem, durante a solenidade de posse da nova Assembleia.O governador não citou diretamente o pleito pela adesão, mas fez menções à situação das contas públicas estaduais. O chefe do Executivo afirmou que, apesar do superávit de R$ 2,2 bilhões registrado no ano passado, ainda há lacunas no orçamento."Ainda temos uma dívida de R$ 143 bilhões (o valor está perto de R$ 150 bilhões, na verdade), que corresponde a 159% de nossa receita corrente líquida. Porém, há de se destacar o expressivo avanço, uma vez que há quatro anos essa dívida representava 189% dessa mesma receita corrente líquida", falou."É um projeto importante. Mas, como não tive uma reunião de trabalho com o governo para tratar das pautas (consideradas prioritárias), não tenho como antecipá-las. Tenho certeza que, até pelo discurso do governador ontem, essa (pauta) será uma delas", corroborou Valadares.Tido pelos colegas como um político hábil nos bastidores, Valadares foi líder do governo Zema entre o início de 2021 e o começo do ano passado. Seu sucessor no cargo foi Roberto Andrade (Patriota), que tentou emplacar uma candidatura à Assembleia Legislativa, mas teve a ideia frustrada em meio à costura que garantiu o consenso em torno de Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, eleito ontem