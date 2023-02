Morte de emas: governo envia aves para exames

Três emas, sendo duas na Granja do Torto, e uma no Palácio do Alvorada, morreram nesta quinta-feira (9/2) (foto: Edilson Rodrigues/CB)

A Casa Civil informou, nesta quinta-feira (9/2), a morte de três emas, sendo duas na Granja do Torto, e uma no Palácio do Alvorada. A autópsia preliminar realizada no animal que morreu no Alvorada indicou excesso de gordura visceral, afirmou em nota.

A previsão é de que o laudo conclusivo sobre a causa da morte do animal seja liberado na segunda quinzena de fevereiro. Ainda segundo a Casa Civil, parte das ações de cuidado implementadas pela gestão atual inclui o envio de animais ao Zoológico de Brasília , na semana passada, para garantir melhor atendimento.

Foram transportados:

Quatro papagaios

Três Araras

Um periquito

Um pássaro preto

Dois pavões

A Casa Civil informou ainda que "a atual gestão tomou conhecimento da situação dos animais, adotou todas as providências para adequar as instalações físicas dos animais, bem como oferecer o acompanhamento veterinário necessário e que a administração dos palácios está cumprindo todas as recomendações dos órgãos técnicos".