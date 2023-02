Multa cobrada pela Justiça Eleitoral adia posse da suplente de Léo Burguês

Janaína Cardoso (foto) vai assumir assento na Câmara de BH por causa da renúncia de Léo Burguês (foto: Reprodução/Instagram)

Uma multa cobrada pela Justiça Eleitoral impediu Janaína Cardoso (União Brasil), suplente do correligionário Léo Burguês, de tomar posse como vereadora de Belo Horizonte nesta quinta-feira (9/2). Convocada após a renúncia de Burguês, suspeito de praticar "rachadinhas" de salário na Câmara Municipal, ela teve de adiar em um dia o início dos trabalhos como parlamentar por dever cerca de R$ 2,5 mil em uma multa ligada à prestação das contas da campanha feita em 2020.Ao, o advogado de Janaína, Diego Lima, disse que a dívida foi quitada hoje. A expectativa é que ela obtenha uma certidão negativa de débitos nesta sexta-feira (10) e, assim, tome posse na tarde de amanhã. À reportagem, a futura vereadora também garantiu que assume o cargo amanhã.Léo Burguês renunciou ontem . O movimento evitou que os vereadores votassem, em plenário, pedido de abertura de cassação dele por quebra de decoro . Um inquérito enviado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao Ministério Público acusa o político do União Brasil de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e peculato.

Janaína Cardoso, por sua vez, é ex-esposa do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL). Ela, inclusive, providencia a atualização de seus documentos pessoais por causa da separação matrimonial. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Álvaro Antônio foi ministro do Turismo.



Em 2020, a futura vereadora de Belo Horizonte recebeu 3.717 votos. Ela e Burguês concorreram pelo PSL, partido que se uniu ao antigo Democratas (DEM) para formar o União Brasil. À época, Janaína chegou a se enganar e a comemorar sua eleição. No fim das contas, porém, terminou como suplente.