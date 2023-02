Kassab sobre Tarcísio de Freitas: 'É um erro chamá-lo de bolsonarista'

Kassab acredita que Tarcísio não deve buscar uma candidatura à Presidência em 2026 (foto: PSD/REPRODUÇÃO)





Kassab afirmou que Tarcísio é um “político moderado”. A declaração foi dada em entrevista ao UOL.





Ainda segundo o presidente do PSD, Tarcísio não deve buscar uma candidatura à Presidência em 2026. Para ele, a meta do novo governador deve ser fazer uma boa gestão e tentar a recondução ao cargo.

"Ele é jovem, acredito que tem condições de um dia ser candidato", afirmou. "Fazendo uma boa gestão de oito anos, será forte candidato à Presidência, dificilmente deixará de ser convidado para essa missão."





O PSD apoiou a candidatura de Tarcísio, ex-integrante de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, mas também faz parte da base do governo Lula (PT).





Atualmente, há três pastas comandadas por nomes da sigla de Kassab: Carlos Fávaro ficou com o Ministério da Agricultura; André de Paula, com o Ministério da Pesca; e Alexandre Silveira, com Minas e Energia.





Gilberto Kassab, presidente do PSD, disse, nesta terça-feira (7/2), que é um “erro” chamar Tarcísio de Freitas (Republicanos) de “bolsonarista”. O governador de São Paulo é ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e se elegeu usando pautas bolsonaristas.