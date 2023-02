Flávio Dino: 'O Estado tem o dever de se proteger contra os seus homicidas'

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula (foto: Valter Campanato/Agência Brasol) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, nesta terça-feira (7/2), que o Estado "tem o dever de se proteger contra seus 'homicidas'", ao comentar a continuidade das ações da Polícia Federal (PF) contra os envolvidos nos ataques terroristas de 8 de janeiro.



Leia: Daniel Silveira pede liberdade, revogação de multas e que caso saia do STF "A Polícia Federal segue fazendo o trabalho de investigação dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. As apurações estão sendo entregues ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para as providências cabíveis", escreveu o ministro em sua conta no Twitter. "O Estado de Direito tem o dever de se proteger contra seus 'homicidas'", completou Dino.

Quinta fase

Um dos alvos foi o ex-comandante da Operações da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime. Todos os presos hoje são policiais.





Ainda nesta manhã, Dino reuniu-se com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Fonseca e com desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão. "Harmonia entre os Poderes é fundamental para o progresso social no Brasil", declarou.