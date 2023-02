Alckmin: 'Brasil vive bom momento, é a bola da vez'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira (6/2) que, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil “é a bola da vez”, e que o chefe do Executivo trouxe “ar mais leve”. A declaração ocorreu durante a cerimônia de posse do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante , no Rio de Janeiro.

O vice relatou ainda que as reeleições de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, traduzem o momento de diálogo entre os Poderes. E destacou que essa relação será importante para a aprovação da reforma tributária.

Geraldo Alckmin disse que Lula deixou o "ar mais leve" (foto: Reprodução/YouTube)

BNDES



Alckmin destacou ainda o papel de importância do BNDES e completou que Lula “recolocou o Brasil no mapa”. “O BNDES é central para o financiamento de PPPS, de concessões para a gente poder avançar na logística brasileira. De outro lado, os acordos internacionais. Lula recolocou o Brasil no mapa. Em 30 dias já esteve na Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), na Argentina, e os países vizinhos são centrais para nossa exportação e maior valor agregado, e aí nós voltamos ao BNDES.”





O vice defendeu também a necessidade de financiamento das exportações brasileiras.









“Espírito público”







“Aloízio Mercadante tem sólida formação acadêmica, experiência legislativa, deputado, senador, líder do governo Lula no Senado, ministro da presidente Dilma. Estudioso, comandou a fundação Perseu Abramo e tem, acima de tudo, espírito público, o que muitas vezes falta na política brasileira”, concluiu.







“A eleição do presidente da Câmara e do Senado traduz um desses momentos, onde a base do governo foi fundamental e o diálogo construiu as duas eleições. Elas serão importantes porque umas das reformas que o Brasil precisa é a reforma tributária e ambos os presidentes se comprometeram em acelerar o encaminhamento da mesma, essencial para o florescimento da indústria e para eficiência econômica. Simplificação tributária que vai impulsionar a nossa economia”, explicou.“Por que perdemos exportação industrial? Exportamos para a Argentina quase U$ 30 bilhões e (a exportação) despencou nos últimos anos? Custo de capital. Simplesmente porque nossos concorrentes financiam o importador estrangeiro. Portanto, financiar as exportações brasileiras é emprego no Brasil é fortalecer as empresas brasileiras para que elas possam exportar, melhorar competitividade.”