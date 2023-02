Michelle Bolsonaro diz não ter interesse em disputar a eleição de 2026

Após especulações de que disputaria a eleição de 2026, Michelle Bolsonaro afirmou não ter interesse em concorrer ao pleito (foto: JL Rosa/AFP)

Em meio a especulações do futuro político da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, a assessoria de Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao, neste domingo (5/2), que não há “interesse” por parte dela em concorrer a cargos eletivos nas eleições de 2026. Segundo o ex-presidente, a prioridade de Michelle neste momento é o PL Mulher Nacional, do qual se tornou presidente após a derrota de Bolsonaro nas urnas.Nesta semana, a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, afirmou que os planos da sigla para Michelle envolvia a corrida pelo Senado por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro no próximo pleito. Já a jornalista Juliana Dal Piva, do portal Uol, disse que a ideia é de que ela concorra ao governo do Distrito Federal.Michelle, que foi uma importante peça da campanha de reeleição do marido, circulou no Congresso na última quarta (1º/2), tentando reunir votos para eleger Rogério Marinho (PL-RN) presidente do Senado. Na noite anterior, participou de um jantar da bancada do Senado do PL.