Marcato deixa Secretaria de Infraestrutura de Zema para cuidar da família

Fernando Marcato ocupou a pasta deste agosto de 2020 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, anunciou nesta sexta-feira (3/2) que vai deixar o cargo no governo para dedicar mais tempo à família.

"É uma questão pessoal, minha esposa vai ter neném em março e minha família toda está em São Paulo, então, achei que estava na hora de voltar para casa, cuidar das minhas filhas mais velhas, do meu filho que está vindo aí. Tudo tranquilo, é mais um fim de um ciclo mesmo", explicou ao Estado de Minas.

De acordo com Marcato, seu substituto deve ser Pedro Bruno Barros de Souza, ex-superintendente na Diretoria de Infraestrutura, Concessões e Parcerias Público-Privadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Ele também revelou como o governador Romeu Zema (Novo) recebeu a notícia.

"O governador foi muito bacana. Como um grande gestor, ele entendeu que eram razões de cunho exclusivamente pessoais e deu todo o suporte, sendo um grande líder como sempre", revelou. O Estado de Minas pediu um posicionamento do governo mineiro sobre a saída de Marcato, mas não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta matéria.

Trajetória

Como secretário de Infraestrutura, desde agosto de 2020, Marcato esteve a frente de pautas importantes para o estado, como os debates da duplicação e privatização das BRs 381 e 262, ampliação do metrô, a implantação do rodoanel metropolitano e a concessão do estádio Mineirão, alvo de uma disputa entre a Minas Arena e o Cruzeiro Esporte Clube.

"Saio muito feliz, com a sensação de dever cumprido. Eu acho que conseguimos fazer entregas relevantes como o projeto do metrô e do rodoanel, realizado o maior programa de concessões de PPPs que o estado já teve e que entre todos os estados do Brasil foi o maior programa, até mesmo que Sâo Paulo. Também lançamos o Provias, que foi o maior programa de investimento na malha estadual dos últimos dez anos, além de mudanças nas estrutura de estado, no DER, modernização, que a gente conseguiu deixar encaminhado", avaliou.