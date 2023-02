Bolsonarismo sofre derrotas no Congresso e na Justiça

Golpistas detidos no dia 8 de janeiro, em Brasília (foto: Ton Molina/AFP)

Quase um mês depois dos atos extremistas na Esplanada dos Ministérios, a sociedade brasileira presenciou nesta semana derrotas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tanto no Congresso quanto no Judiciário — o naufrágio da candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) na disputa pelo comando do Senado e a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), um dia após ficar sem o mandato parlamentar.





Em relação ao Senado, a derrota de Marinho é importante, mas deve ser vista com cautela. Antes de tudo, é um sinal do tamanho do bolsonarismo no Congresso. Mostra que a extrema-direita entendeu o seu limite e saberá jogar com ele. Apesar de aliados de primeira hora do ex-presidente bradarem aos quatro cantos que venceriam a eleição —a ex-ministra Damares Alves disse ter certeza que Marinho ganharia a disputa com 45 votos ao mesmo tempo que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu um palpite semelhante: 43 votos —, Rodrigo Pacheco se manteve presidente do Senado com 49 votos contra 32 do único adversário.





Já a prisão de Daniel Silveira é mais um capítulo da ofensiva judicial contra o radicalismo existente em uma parcela dos apoiadores de Bolsonaro. A prisão um dia após o término do mandato de deputado federal é sintomática. Um dos principais argumentos dos defensores de Silveira em relação aos ataques que o ex-deputado proferia contra o Supremo Tribunal Federal era a imunidade parlamentar, o direito de livre expressão. Sem o cargo, Silveira retornou à prisão por descumprir as medidas cautelares determinadas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.





Desdobramentos judiciais do terrorismo praticado na Esplanada em 8 de janeiro são esperados para os próximos meses, com denúncias criminais e os eventuais julgamentos. Mais de mil pessoas seguem presas; bens de empresas e pessoas físicas foram bloqueados por determinação da Justiça. Os seguidores mais radicais do bolsonarismo estão nas cordas. A casa caiu, no jargão popular. A nova direita vai precisar rearranjar o discurso.