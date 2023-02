Após descartar concorrer em 2026, Lula cogita reeleição

Lula citou Rui Costa (PT-BA), Wellington Dias (PT-PI), Camilo Santana (PT-CE), Flávio Dino (PSB-MA) e Renan Filho (MDB-AL) como possíveis candidatos a buscar sucedê-lo no cargo de presidente (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Contrariando o que disse durante a campanha em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que cogita disputar a reeleição em 2026, caso esteja com saúde, mas destacou que é necessário "construir novos candidatos em 2026"."Se chegar no momento, sabe, e estiver uma situação delicada e eu estiver com saúde...porque também só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita, sabe? Mas saúde perfeita com oitenta e pouco, 81 de idade", afirmou Lula em entrevista ao jornalista do Uol, Kennedy Alencar.Antes de levantar a possibilidade de tentar assumir o cargo pela quarta vez, o presidente descartou a candidatura na próxima eleição pois precisa "aproveitar um pouco a vida".Ao citar possíveis candidatos à sucessão, Lula citou Rui Costa (PT-BA), Wellington Dias (PT-PI), Camilo Santana (PT-CE), Flávio Dino (PSB-MA) e Renan Filho (MDB-AL). Todos os citados são ministros no atual governo. Lula não citou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

"Eu vou contribuir para que surjam muitas e novas lideranças para que o Brasil nunca mais vote num psicopata para ser presidente do Brasil", afirmou o petista, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).