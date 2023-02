Comentarista da Jovem Pan critica Pacheco reeleito: 'Lula jogou pesado'

Comentarista da Jovem Pan, José Maria Trindade, critica reeleição de Pacheco e cita Lula (foto: Sergio Lima / AFP/ Jovem Pan) O comentarista José Maria Trindade, da Jovem Pan, criticou a reeleição do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (1/2). Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que demonstrou apoio à continuidade do parlamentar mineiro no comando da Casa, “jogou muito pesado”.









Trindade afirmou que o resultado era esperado e aproveitou para criticar o presidente da República: “Lula jogou muito pesado. Os senadores receberam ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e Rodrigo Pacheco, que tem a caneta na mão, sabe exatamente o que quer cada cidadão que despacha na Praça dos Três Poderes”.





O comentarista disse ainda que, apesar da vitória, é um resultado preocupante para o petista e ele terá que fazer negociações. “Lula postou porque não poderia ficar longe da política do Senado Federal, mas esse resultado indica que o presidente terá dificuldades no Senado Federal e vai negociar. Com base na planilha de quem votou por um lado ou outro, fica muito fácil”, ressaltou.