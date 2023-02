Janones sobre reeleição de Pacheco: 'Derrota do 4º turno do bolsonarismo'

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador, e André Janones (Avante-MG), deputado federal (foto: Reprodução/Twitter André Janones)



Confirmada a vitória do Senador Rodrigo Pacheco, a vitória da democracia, a vitória da instituições e a derrota do Bolsonarismo no que eles transformaram em um "4 turno". Ter um congresso responsável será fundamental para reconstrução do nosso país! pic.twitter.com/PsgMimTB1a %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) February 1, 2023

O deputado federal André Janones (Avante-MG) celebrou a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como presidente do Senado, concretizada nesta quarta-feira (1). Segundo Janones, reconduzido ao posto de deputado também nesta quarta, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transformaram a disputa em um "quarto turno" da eleição presidencial de 2022.









Lula (PT), parceiro de Janones, foi eleito presidente no segundo turno das eleições de 2022, em 30 de outubro, com 50,9% dos votos válidos. Após o resultado definitivo do pleito, contudo, bolsonaristas passaram a ocupar quartéis e pedir a manutenção de Bolsonaro.



Em 8 de janeiro, o Brasil assistiu à invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF) promovida por apoiadores de Bolsonaro. Os bolsonaristas não aceitaram a derrota do ex-presidente nas eleições de 2022.