Flávio: 'Senado é fundamental para manter legado de Bolsonaro'

O Senado vai ser fundamental para mantermos o País na linha, para defender o legado do presidente Jair Bolsonaro, que entregou o Brasil organizado, com desemprego e inflação em baixa e o PIB em alta.









Para o filho do ex-presidente, o Senado vai ser 'fundamental para manter o país na linha' (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O Senado elege, nesta quarta-feira (1/2), o seu novo presidente. Rodrigo Pacheco (PSD) disputa a reeleição e é considerado favorito contra o ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN). O atual presidente tem o apoio da maioria dos partidos, incluindo o PT, e do presidente Lula. Já Marinho é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e concorre com o respaldo do PP e do Republicanos.



A votação é secreta. Vence quem alcançar 41 votos. Caso nenhum candidato atinja o patamar, a eleição vai para 2º turno.



O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) defendeu a candidatura do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Rogério Marinho (PL-RN), para a presidência do Senado.