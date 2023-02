Bolsonaristas são impedidos de usar cartaz contra Lula na ALMG

Cristiano Caporezzo (foto) tentou usar cartaz 'Fora, Ladrão' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 1/2/23)

Alguns deputados estaduais eleitos por Minas Gerais que tomam posse nesta quarta-feira (1°/2) tentaram participar da sessão de abertura da nova composição da Assembleia Legislativa com cartazes contendo os dizeres "Fora, Ladrão". Foi possível ver o material colado às costas de Cristiano Caporezzo, Delegada Sheila, Bruno Engler e Coronel Sandro - todos do PL. Eles são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O movimento dos bolsonaristas, porém, foi freado por Doutor Maurício (Novo), que preside a sessão inaugural da nova legislatura. Antes de abrir os trabalhos, ele utilizou o microfone do plenário da Assembleia para dizer que o Regimento Interno da Casa proíbe manifestações do tipo em momentos de posse."O compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração oral ou escrita - ou ser representado por procurador. Não será permitida a abordagem de assuntos não pertinentes ao objetivo desta reunião, tampouco manifestações partidárias", disse.Doutor Maurício, de 73 anos, comanda a sessão de hoje por ser o mais velho entre os escolhidos pela população em outubro passado. "O desenvolvimento desta reunião preparatória tem rito específico", pontuou. Setenta e seis dos 77 deputados eleitos iniciam seus mandatos hoje.O único desfalque é Chiara Biondini (PP). Ela só vai assumir o cargo no fim deste mês, quando completará 21 anos, idade mínima exigida pela Constituição da República para liderar um gabinete nas Assembleia Legislativas.Depois que todos os 76 assinarem o termo de posse, haverá a eleição da nova Mesa Diretora. O único candidato a presidente é Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, que deve ser eleito por aclamação Na Mesa de Honra da solenidade de posse, estão figuras importantes da cena política mineira, como o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-governador Alberto Pinto Coelho.