Wallace, que ameaçou Lula, recebeu R$ 308 mil de programa do petista

Wallace abriu uma caixinha de perguntas no Instagram depois de uma imagem dele em um clube de tiros (foto: Agência i7/Cruzeiro e Ricardo Stuckert/PR)

A ameaça foi postada pelo atleta em sua página no Instagram, ao republicar uma pergunta que recebeu de um seguidor no Instagram: "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?".





O jogador de vôlei do Cruzeiro e da seleção brasileira Wallace de Souza, que nesta terça-feira (31/1), fez uma publicação em tom ameaçador contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu R$ 308 mil do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte criado pelo petista, em 2005. Os dados foram levantados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e revelados pelo blog Olhar Olímpico, do portal UOL.