Após internação, Cleitinho volta às redes e declara voto em Marinho

Rogério Marinho (PL) deve enfrentar Rodrigo Pacheco (PSD) na disputa pela presidência do Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press))

O senador eleito por Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) revelou nesta terça-feira (31/1) que esteve internado entre a última sexta-feira e o domingo por causa de uma prostatite, que é uma inflamação na próstata.

Na publicação, feita nas suas redes sociais, o parlamentar afirmou que pretende se recuperar até esta quarta-feira (1/1), quando ocorre a cerimônia de posse no Senado e a eleição para a mesa-diretora.

"Sigo fazendo tratamento em casa e estou me recuperando para quarta-feira conseguir tomar posse e consequentemente poder votar na eleição para a presidência do Senado. Podem ter certeza que tudo está ocorrendo bem, meu voto é no Rogério Marinho (PL). Ele já me ligou e já confirmei com ele que pode contar com meu voto", declarou Cleitinho no Instagram

O candidato correligionário do ex-presidente Jair bolsonaro vai ter pela frente uma disputa acirrada contra o atual presidente da casa, o senador por Minas Gerais Rodrigo Pacheco (PSD). A previsão é de que a eleição da mesa-diretora para o próximo biênio comece a partir das 16h30, podendo se estender até a madrugada.