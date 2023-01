Zema muda rota, e Tadeuzinho vai ser candidato único à presidência da ALMG

Tadeuzinho vai ser candidato único ao comando da ALMG (foto: Elizabete Pacheco/ALMG)

Tadeuzinho

Quarenta e cinco votos

O deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB) será candidato único à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O núcleo de articulação política do governador Romeu Zema (Novo) e parlamentares aliados ao Poder Executivo estadual buscaram construir uma chapa própria, mas, nesta terça-feira (24/1), houve a decisão por apoiar a empreitada de Tadeuzinho - como o emedebista é chamado pelos colegas.Além de Tadeuzinho, o líder de Zema na Assembleia, Roberto Andrade (Patriota), também tentou emplacar uma candidatura. Nesta semana, porém, Andrade desistiu do pleito e passou a trabalhar por outras alternativas, como uma costura que buscava fortalecer a eventual participação de Duarte Bechir (PSD) no pleito . O movimento, contudo, não prosperou.Durante a tarde, interlocutores do governo ouvidos pelojá falavam, sob reservas, que a unificação seria a melhor opção. Em declaração enviada à imprensa, Zema também defendeu a solução - embora não tenha citado explicitamente o deputado do MDB."A eleição da mesa é um tema interno da Assembleia, mas tenho certeza de que a unificação dos deputados ao redor de uma candidatura única seria a melhor (escolha) para os mineiros", disse.Segundo soube a reportagem, o aval do governo a Tadeuzinho foi dado após uma reunião entre o candidato à presidência da ALMG e representantes do Palácio Tiradentes.A informação sobre a candidatura única de Tadeuzinho foi confirmada publicamente por Agostinho Patrus (PSD), atual presidente da Assembleia e aliado do emedebista."A luta contra a liberdade é inglória. Quem experimenta o delicioso sabor da independência não agrada mais do fel da subordinação. O gosto está na boca dos parlamentares. Parabéns, Tadeu. Sucesso!", escreveu no Twitter.A fala de Agostinho vai ao encontro de um dos temores dos deputados contrários à candidatura de Roberto Andrade. Havia preocupação sobre a proximidade dele com o Executivo e o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Para parte dos parlamentares, isso poderia comprometer a autonomia do Legislativo.O governo, por sua vez, tentou construir uma candidatura por causa, justamente, de Agostinho. O atual presidente da Assembleia e Zema colecionaram embates públicos ao longo do primeiro mandato do político do Novo. Projetos tidos como importantes para o Executivo, como a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), visto como solução para refinanciar a dívida de quase R$ 150 bilhões que Minas contraiu junto à União , não avançaram.

Mesmo antes da conversa a respeito da candidatura única, apoiadores de Tadeuzinho calculavam que ele teria os votos de ao menos 45 dos 76 parlamentares aptos a votar em 1° de fevereiro. Entre os deputados que endossam a chapa a ser montada por ele, estão os 20 integrantes da coalizão à esquerda, formada por PT, PCdoB, PV, Psol e Rede Sustentabilidade. Os partidos vão formar um bloco de oposição a Zema.

O Poder Legislativo precisa de ter a sua frente alguém comprometido com o nosso estado e com a fiscalização das ações do Executivo. Estamos muito confiantes de que este é o melhor projeto para o Parlamento Mineiro", afirmou o petista Ulysses Gomes, líder da Minoria, ao explicar o apoio dado pelo grupo e esquerda a Tadeuzinho."Um Legislativo forte, com autonomia e capaz de cuidar do povo mineiro como ele merece. É o que defendemos e queremos para Minas Gerais", completou. O PL, embora tenha selado acordo para embarcar na base aliada a Zema, também já havia acertado apoio a Tadeuzinho A justificativa de autonomia do Legislativo, usada pelo PT, também baseou a decisão do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.Na visão de um parlamentar ouvido pela reportagem, o fato de PT e PL terem dado apoio ao mesmo candidato ilustra que a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia não trata de questões ideológicas, mas sim da boa interlocução de Tadeuzinho com as diferentes alas da Assembleia.Embora seja ligado a Agostinho, o parlamentar tem bom trânsito junto a deputados que caminham com Zema. Mesmo no PSD, que tentou cacifar Bechir, o emedebista teria votos, garantem aliados.A candidatura única é uma tradição informal da Assembleia de Minas. Como mostrou ono fim do ano passado, ao menos neste século, nenhum eleito para comandar os trabalhos legislativos precisou enfrentar um colega em plenário.