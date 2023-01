Partido Verde reconduz José Luiz Penna à presidência da sigla

O presidente nacional do PV, José Luiz Penna (foto: Facebook/Reprodução)

Sem espaço no primeiro escalão

Os filiados ao Partido Verde (PV) decidiram, nesta segunda-feira (23/1), reconduzir José Luiz Penna à presidência nacional da sigla. Ele comanda a legenda desde 1999. Ao lado de PT e PCdoB, o PV compõe a federação partidária "Brasil da Esperança".A manutenção de Penna no cargo foi decidida durante convenção virtual da direção do PV. Segundo o dirigente, o partido "se orgulha de participar da luta contra o fascismo"."Precisamos atualizar nosso partido para continuarmos na luta pelo meio ambiente, pela Amazônia, pelos povos indígenas e por nossa cultura", disse.Na prática, por causa da federação, PT, PCdoB e PV atuam em bloco, como se fossem um único partido . Por isso, os seis deputados federais eleitos pelos verdes vão formar uma bancada com petistas e comunistas na Câmara.Na eleição do ano passado, os partidos estiveram juntos em todos os estados - em Minas Gerais, apoiaram Alexandre Kalil (PSD) para o governo. Em 2024, a coalizão entre as três siglas terá de ser reeditada nos pleitos municipais.Os ministérios de Lula têm, além do PT, representantes de outros oito partidos, como MDB, PSD, Psol e União Brasil. O PV ficou sem representação no primeiro escalão governamental, mas conseguiu emplacar filiados em outros postos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é presidido por Leandro Grass, que concorreu ao governo do Distrito Federal pela legenda verde no ano passado.Em Minas Gerais, o PV ficou com quatro das 77 cadeiras da Assembleia Legislativa . O partido reelegeu Professor Cleiton, Betinho Pinto Coelho e Mário Henrique Caixa. Terá, ainda, a estreante Lohanna França, ex-vereadora de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.