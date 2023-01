Acampamentos bolsonaristas tinham teatro de fantoches e massoterapia

PGR denunciou 54 membros do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





No acampamento bolsonarista havia um local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos e até assistência religiosa.





A denúncia ainda reproduz imagens e mensagens apontadas pelos investigadores como elementos de prova da existência de uma situação de estabilidade e permanência da associação formada por centenas de pessoas que acamparam em frente à unidade do Exército.





Com a denúncia de hoje, no total, 98 pessoas já foram denunciadas ao STF.





Essa é a terceira denúncia apresentada pela PGR.





A primeira mirou os 39 detidos no Senado, e a segunda, cinco que foram presos por envolvimento em ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).





Os denunciados podem responder por incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa.

