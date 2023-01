Lula: Bolsonaro conseguiu a maioria das forças militares e policiais

Lula trocou o comandante no último sábado (21/3), um dia após reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com a cúpula milita (foto: Luis ROBAYO / AFP )





Durante fala com a imprensa, Lula disse que o novo comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, pensa “exatamente” como ele. Segundo o petista, Bolsonaro “conseguiu a maioria em todas as forças militares, das polícias dos estados à Polícia Rodoviária, uma parte da Polícia Militar e uma parte das Forças Armadas”.









Lula se desculpa com Fernández pelas 'grosserias' de Bolsonaro: 'Genocida' “[Elas] não servem a um político, elas não existem para servir a um político, elas existem para garantir a soberania do nosso país”, disse.





Lula trocou o comandante do Exército no último sábado (21/3), um dia após reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com a cúpula militar, que teve o intuito de distensionar a relação das Forças Armadas com o presidente após os atos golpistas de 8 de janeiro.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta segunda-feira (23/1), sobre a relação das Forças Armadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula está na Argentina, onde se encontrou com o presidente argentino Alberto Fernandez.