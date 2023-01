Lula: 'O que eu quero para o Brasil, eu quero para a Venezuela'

Lula promete voltar ter relações com a Venezuela (foto: Ricardo Stuckert/PR)





"O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Nós queremos que ela tenha embaixada no Brasil e que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. Vamos restabelecer a relação civilizada entre dois estados autônomos, livres e independentes", afirmou Lula.





Para o presidente brasileiro, “o problema da Venezuela se resolve com diálogo e não com bloqueio”.





“A gente vai resolver com diálogo e não com ameaça de ocupação. A gente vai resolver com diálogo, não com ofensas pessoais", completou.





O presidente brasileiro ainda prometeu que a Venezuela "vai voltar a ser tratada normalmente como todos os países querem ser tratados".





"O que eu quero para o Brasil, eu quero para a Venezuela. Respeito a minha soberania e autodeterminação do meu povo."









Lula para Fernández: 'Não esquecerei do gesto de ir me visitar na PF' Lula ainda criticou o ex-presidente interino da Venezuela Juan Guaidó. "Eu vejo muita gente pedindo compreensão ao Maduro e essas pessoas se esquecem que eles fizeram uma coisa abominável para a democracia, que foi reconhecer um cara que não era presidente, não foi eleito, que foi o Guaidó. Esse cidadão ficou vários meses exercendo o papel de presidente sem ser o presidente. E eu fico me perguntando: quem é que está errado?", disse.









Reunião

O governo brasileiro informou, no fim da manhã desta segunda-feira (23), que foi cancelada a reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.





O encontro tinha sido anunciado, também pela equipe de Lula, horas antes. Segundo assessores, o cancelamento foi definido pelo governo venezuelano. O motivo não foi informado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que o Brasil vai voltar a ter “relações civilizadas” com a Venezuela. A declaração foi dada depois de encontro com o presidente argentino Alberto Fernández, nesta segunda-feira (23/1).