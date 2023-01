Falso: homem que destruiu relógio no Planalto não é militante do MST

Em nota, o MST repudiou a notícia falsa e declarou que o jovem atrelado ao ato terroristas "é militante do MST do Paraná, estudante, e mora com a família em um acampamento" (foto: Reprodução/TV Globo) É falso que o homem flagrado em vídeo destruindo o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto nos atos terroristas do dia 8 de janeiro seja integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). As informações foram desmentidas pela Agência de verificação Lupa.





Comparando as imagens divulgadas lado a lado, a Lupa percebeu que as características físicas dos dois homens, como sobrancelhas e queixo, são diferentes e portanto não poderiam ser a mesma pessoa.

Leia: Alexandre de Moraes mantém 942 presos por atos terroristas em Brasília

Em nota, o MST repudiou a notícia falsa e declarou que o jovem atrelado ao ato terroristas "é militante do MST do Paraná, estudante, e mora com a família em um acampamento".





Eles também afirmaram que vão acionar a justiça para "responsabilizar as pessoas que postaram a mentira". "O MST defende a democracia e cobra a responsabilização dos vândalos, dos mandantes e dos financiadores dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro", finalizaram na nota.

Relógio era raro e um presente do rei da França

Em entrevista ao Correio, o curador dos acervos do Palácio do Planalto e do Palácio do Alvorada, Rogério Carvalho, conta que o relógio, considerado raro, foi trazida ao Brasil em 1808 por Dom João IV, e pode ter sido um presente do rei da França Luís XIV ou uma compra da corte portuguesa.

Segundo Rogério Carvalho, o trabalho que precisa ser realizado para restaurar o relógio após a destruição é muito especializado. "Acho pouco provável que no Brasil alguém faça. Já há movimentação de várias pessoas se oferecendo para a restauração", opina o curador.