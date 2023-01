Vidente Sulamita: segredos do Planalto serão revelados nos próximos dias

Segundo as previsões da cigana Sulamita, 'vem coisa pesada por aí' (foto: Reprodução/Youtube Luz de Cigana Sulamita - OFICIAL)

A cigana Sulamita — conhecida vidente das redes sociais — fez uma nova previsão sobre o Brasil para as próximas semanas. Em leitura de cartas, Sulamita afirmou que documentos sigilosos virão a tona nos próximos dias e tem o potencial de mudar todo o cenário político do país.





Na tradicional forma de leitura, a cigana fez dois jogos simultâneos de nove cartas com dois baralhos distintos.



As primeiras cartas analisadas foram a carta do 'Diabo', que estava ao centro de um dos jogos, a casa do 'Louco' e a carta dos 'Amantes'.



"O diabo dá, mas o diabo cobra. Ele cobra pesado e ele cobra rápido. Então, veremos um período nos próximos dias e nas próximas semanas em nossa terra, como se estivesse tudo de ponta cabeça. O diabo já está começando a cobrar a sua dívida", afirmou.



Segundo a leitura das cartas, nos próximos dias, uma mulher (representada pela carta da 'Imperatriz') de alto grau de importância vai revelar, sem querer, algo que dará um impulsionamento maior ao Brasil", garantiu.



Pode ser algo passageiro (carta do 'Carro') e podem não ser apenas uma revelação (carta da 'Carta'). A cigana indica ainda que essa mulher pode estar ligada a um homem importante (carta do 'Imperador').



"Documentos importantes virão à tona e vão causar um rebuliço grande", afirmou Sulamita. Também sobre as próximas semanas que virão, ela pontuou que não serão "dias tão gloriosos".

Ao falar da casa da 'Árvore' e dos 'Pássaros' a cigana indicou também que essas revelações ocorrerão ainda em janeiro. "Novidades que favoreceram a nossa Terra", disse relacionando a fala às cartas da 'Casa' e a do 'Livro'.



Além disso, ela mostrou a carta do 'Cão', que representa a lealdade e afirma: "Tem uma nação unida com a nossa Terra para fazer a melhoria aqui (no Brasil)".

Ela indica que essa melhoria trará a "vitória", representada pela carta da 'Estrela'.



Em ambos os jogos feitos, a carta da 'Roda da Fortuna' apareceu na mesma posição indicando que todas as mudanças ocorrerão com calma. "Teremos nos próximos dias e nas próximas semanas ciclos e ciclos de revelações e situações que vão favorecer a nossa Terra", pontuou.



Ela também sugeriu uma "participação" de outro país dentro do Brasil, nesta questão das melhorias que podem vir.

Nova tiragem de cartas

Além disso, a cigana voltou a comentar a carta do 'Diabo' após terminar a leituras das primeiras cartas e indica que nas próximas semanas podem ocorrer renúncias, processos de impeachment e desastres.

Enquanto fazia a leitura das primeiras tiragens de cartas, Sulamita falou que sentiu a necessidade de fazer um novo jogo — dessa vez com nove cartas de um outro baralho — para confirmar e elucidar melhor o que havia revelado durante a primeira tiragem.



O novo trouxe várias cartas repetidas do jogo anterior o que reafirmam as informações reveladas pela cigana. Estavam entre elas as cartas dos 'Amantes', 'Diabo', da 'Torre', do 'Imperador' e da 'Mulher'.



As únicas cartas distintas eram a da 'Temperança', do 'Julgamento' e a do 'Enforcado' que, segundo Sulamita, significa quando pessoas fazem coisas contra elas mesmas.



"Vem coisa pesada por aí. E tudo vai começar com uma mulher, estamos falando de um 'peixe grande' revelando algo que não deveria ser revelado", concluiu.

Confira a íntegra da tiragem de cartas